Пиотровский как член рабочей группы определил главную для него конституционную поправку

Входящий в рабочую группу "поправляющих" Конституцию директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил самое важное для себя изменение, которое он стремится внести в текст основного закона. Превыше всего для музейщика подчеркнуть определяющую роль культуры, поскольку, отмечает он, все остальное - преходящие явления: "культура – единственный союзник России". Пиотровский рассчитывает на то, что внеся соответствующую поправку в текст основного закона, ему будет проще развивать стратегии, запланированные Эрмитажем.

"Достоевского у нас никто никогда не отнимет. Никуда мы не распадемся. Чингиза Айтматова никто никогда не отнимет, Гергиева никто никогда не отнимет, Темирканова никто никогда не отнимет, Толстого никто никогда не отнимет. Эрмитаж никто не отнимет. Это то, что нас отличает других, и то, чем мы на самом деле можем гордиться. Вот это нужно произносить. Мы давно говорили о том, что это нужно произносить громко", - высказался он в эфире "Эха Москвы".

По словам Пиотровского, стремление произносить подобные вещи громко многие осуждают, что усиливает важность патриотических пассажей в основном законе.

Ранее суть поправки о государствообразующих народе и языке подверг разоблачительной критике публицист Александр Невзоров.

За изменения, вносимые в Конституцию, гражданам предложат проголосовать уже после их принятия - 22 апреля.