Латынина: Не дай Бог власть начнет бороться с коронавирусом

Всемирная эпидемия коронавируса, приобретающая все больший масштаб, побудила публициста Юлию Латынину, известную своими оригинальными взглядами на экологические проблемы и проблему глобального потепления, написать статью о распространяющейся инфекции. В ее представлении, российское государство настолько плохо способно бороться с вирусом, что лучше бы оно вообще в это дело не вмешивалось.

"Я с ужасом думала об одном. А именно: не дай бог, власть начнет с ним бороться, и будет все это по-русски. Какие-нибудь гаишники будут проверять на коронавирус. Если не хочешь сидеть две недели на карантине — плати пять тысяч рублей. Кому не повезет, того будут хватать и запирать в больничную палату, в конуру с койками на 12 человек, после чего схваченный или а) сбежит или б) точно чем-то да заболеет", - пишет она в колонке в "Новой газете".

Страшнее заразы, по мнению публициста, только российские способы с ней бороться, в связи с чем Латынина, заочно обращаясь к государству, просит его - "не трогайте нас".

В мире, на каждом континенте, вирус подхватило более ста тысяч человек. Умерло около 3,5 тысяч человек. Тяжелые последствия наступают в основном для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Болезнь зародилась в Китае.