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16:27

Оспаривавший 100 "пропавших" голосов на муниципальных выборах Сиялов проиграл суд

фото ЗакС политика Оспаривавший 100 "пропавших" голосов на муниципальных выборах Сиялов проиграл суд

Представитель Партии роста, активист Красногвардейского района Илья Сиялов, считающий себя жертвой фальсификаций на муниципальных выборах в сентябре прошлого года, потерпел поражение в суде, но предпочитает считать его моральной победой.

Сиялов утверждает, что в процесс оспаривания его проигрыша на выборах активно вмешивались депутат ЗакСа Александр Кущак и глава района Евгений Разумишкин.

"Я знаю что судью заменили специально, чтобы слить дело", - рассказал ЗАКС.Ру, настаивающий на том, что у него украли 100 голосов избирателей.

Главные и определяющие фальсификации, по мнению Сиялова и его группы поддержки, произошли в момент ручного подсчета бюллетеней.

"Илье Сиялову вместо 0 (нуля) надо считать 3 (три) голоса, а Новик вместо посчитанных 7 (семи) - 2 (два) голоса. Несложно понять, что Светлане Новик приписали пять лишних голосов. Простая вроде бы задачка для первого класса: у Новик становится на 5 голосов меньше, у Ильи - на три голоса больше. Если признать эту простую арифметику, то у Ильи становится 1401 голос, а у госпожи Новик - 1400", - говорится в сообществе "Ржевке-Пороховым - благоприятная городская среда".

Илья Сиялов много лет известен в Петербурге, в частности, как человек, защищающий парк Малиновка от застройки.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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