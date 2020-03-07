Оспаривавший 100 "пропавших" голосов на муниципальных выборах Сиялов проиграл суд

Представитель Партии роста, активист Красногвардейского района Илья Сиялов, считающий себя жертвой фальсификаций на муниципальных выборах в сентябре прошлого года, потерпел поражение в суде, но предпочитает считать его моральной победой.

Сиялов утверждает, что в процесс оспаривания его проигрыша на выборах активно вмешивались депутат ЗакСа Александр Кущак и глава района Евгений Разумишкин.

"Я знаю что судью заменили специально, чтобы слить дело", - рассказал ЗАКС.Ру, настаивающий на том, что у него украли 100 голосов избирателей.

Главные и определяющие фальсификации, по мнению Сиялова и его группы поддержки, произошли в момент ручного подсчета бюллетеней.

"Илье Сиялову вместо 0 (нуля) надо считать 3 (три) голоса, а Новик вместо посчитанных 7 (семи) - 2 (два) голоса. Несложно понять, что Светлане Новик приписали пять лишних голосов. Простая вроде бы задачка для первого класса: у Новик становится на 5 голосов меньше, у Ильи - на три голоса больше. Если признать эту простую арифметику, то у Ильи становится 1401 голос, а у госпожи Новик - 1400", - говорится в сообществе "Ржевке-Пороховым - благоприятная городская среда".

Илья Сиялов много лет известен в Петербурге, в частности, как человек, защищающий парк Малиновка от застройки.

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