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10:23

Для Путина российские женщины - "лучшие в мире"

фото ЗакС политика Для Путина российские женщины - "лучшие в мире"

Президент Владимир Путин по случаю Международного женского дня выпустил видеообращение, размещенное на сайте РИА "Новости", в котором выражает признательность россиянкам и отмечает их исключительные достоинства. Декларируется, что отечественные женщины предпочтительнее любых других.

"Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире. Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или в учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными", - произнес глава государства.

Для Путина очень важа преемственность демонстрируемых ему качеств: хвалимые им 8 марта женщины, если верить его декларации, сберегают самые главные ценности и не портятся. По его мнению, отличаются они, в числе прочего, чувством глубокой эмпатии.

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