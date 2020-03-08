Депутаты Псковского областного ЗакСа приняли закон в пику зоозащитникам

Депутаты от "Яблока" в Псковском областном Законодательном собрании Лев Шлосберг и Артем Гайдук недовольны принятием "зоологического" нормативного акта, прохождение которого они пытались заблокировать. Теперь, как говорят в их партии, юридически закрепляется надзор за животными, но не помощь им.

Региональный закон соответствует недавней федеральной инициативе, названной "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и определяющий полномочия в этом вопросе официальных инстанций различного уровня.

Суть новейшей нормы, принятой в Псковской области, состоит в том, что государство отказывается от помощи приютам и благотворительным движениям, помогающим животным. На это, по мнению единороссов, нет денег. Кроме того, к некоторым приютам имеются ветеринарные претензии, что тоже лишает их государственной поддержки.