В Общественную палату вошли казачий атаман и епископ пятидесятников

На официальном портале правовой информации появился скан распоряжения, подписанного президентом Владимиром Путиным, в котором он включает в состав Общественной палаты казачьего атамана Николая Долуду и епископа пятидесятнической церкви (Российского объединенного союза христиан веры евангельской) Сергея Ряховского.

Общественная палата при президенте состоит из 40 человек, утверждаемых на сегодняшний день непосредственно Путиным, 85 представителей общественных региональных палат и 43 представителей общероссийских общественных объединений и некоммерческих организаций.

Предыдущий руководитель ОП Валерий Фадеев минувшей осенью стал возглавлять призедентский Совет по правам человека. В праве на мирные уличные собрания, гарантированном Конституцией, Валерий Фадеев людям отказывает.