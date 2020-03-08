Феминистки провели акцию на Марсовом поле

По случаю Международного женского дня 8 марта петербургские феминистки устроили флешмоб на Марсовом поле, передает издание "МБХ Медиа". Около двух десятков человек, выстроившись в ряды, исполнили танец под звуки барабана. Глубокий смысл мероприятия, как сообщается, состоял в том, чтобы показать: женщины не меньше и не реже, чем мужчины, подвергаются насилию, и насилие это зачастую исходит от правоохранителей.

"Матриархат — это судьба, я родилась виновная. Наказание для меня — насилие день ото дня", - звучало в хоровом пении.

Акция не была санкционирована чиновниками Смольного. С ними феминистки безуспешно пытались договориться о выступлении на площади Ленина.