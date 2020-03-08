Запертых на карантин из-за коронавируса петербуржцев поддержали музыканты

Под окнами общежития медицинского университета имени Мечникова, где объявили карантин из-за заболевшего коронавирусом студента, музыканты из группы IOWA исполнили песню в поддержку вынужденно и временно лишенных свободы сограждан. Об этом пишет "МБХ Медиа". На выложенной в публичный доступ видеозаписи можно заметить, как за выступлением наблюдают постояльцы общежития на проспекте Просвещения.

Всего официально заявлено о двух петербуржцах, больных коронавирусом. Утверждается, что они инфицировались в Италии.

Всего в мире заразилось более ста тысяч людей и умерло от инфекции свыше трех тысяч. Наиболее подвержены коронавирусу пожилые люди и люди со слабым иммуниетом.