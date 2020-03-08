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18:00

Путин аргументировал свое желание ограничить число президентских сроков

фото ЗакС политика Путин аргументировал свое желание ограничить число президентских сроков

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы о поправках в Конституцию и внезапном желании законодательно ограничить число президентских сроков, привычно апеллировал к опыту зарубежных государств, где к этому долго шли или допускали исключения.

"Ничего необычного здесь нет. Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На западе, в тех же Штатах (США - ред.), с исторической точки зрения, совсем недавно это было отменено. Рузвельт избирался четыре раза, неограниченное количество раз можно было избираться", - произнес он в эфире телеканала "Россия 1".

Россия, в представлении 20 лет правящего ей главы, демократична и задает стандарты конкурентной политики.

"На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти, а для такой страны, как наша, это важно, все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено", - рассудмл 67-летний правитель, избранный на четвертый срок.

Поправки в основной закон, инициированные им же, представят народу на голосование 22 апреля - в уже принятом статусе.

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