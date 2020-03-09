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11:33

Путин определил полномочия зампреда Совбеза Медведева

фото ЗакС политика Путин определил полномочия зампреда Совбеза Медведева

Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий полномочия зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, среди полномочий замглавы Совбеза – взаимодействие с российскими и зарубежными органами, а также с общественными и международными организациями. Замглавы Совбеза контролиуе исполнение поручений президента и участвует в выработке и реализации внешнеполитического курса страны. Он назначается президентом и подчиняется ему.

Медведев стал замглавы Совбеза после того, как в середине января подал отставку с поста премьер-министра. Должность заместителя учредили специально для него.

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