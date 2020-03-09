Суд в Гааге начал рассмотрение дела о крушении рейса MH17 над Донбассом

Окружной суд Гааги приступил к рассмотрению дела о крушении рейса MH17 «Малазийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году, передает «Интерфакс».

В суде представили судей, которые вынесут вердикт по этому делу. Один из них рассказал о принципах, по которым будут проходить слушания, заверил, что суд постарается быть объективным и готов заниматься рассмотрением дела столько, сколько потребуется. Первый этап слушаний будет посвящен решению процедурных вопросов.

В июне JIT назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке «Бука» на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.В состав комиссии входят специалисты из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Рейс MH17 «Малазийских авиалиний» был сбит над Донбассом в июле 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Согласно выводам Международной следственной группы, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который прибыл на Украину из России.