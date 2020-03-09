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13:57

Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже после обвала цен на нефть

фото ЗакС политика Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже после обвала цен на нефть

Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже обрушились из-за обвала цен на нефть, передает «Интерфакс».

Депозитные расписки на акции «Роснефти» упали на 22,5%, «Газпрома» - на 15,4%, «НОВАТЭКа» - на 11,1%, «Лукойла» - на 17,3%, «Татнефти» - на 19%. Падает и капитализация металлургических компаний: «Северсталь» теряет 7%, НЛМК – 12,5%, Evraz - 11,4%.

Страдают и компании потребительского сектора. Котировки «Магнита» упали на 17%, X5 Retail Group - на 14%.

Стоимость барреля нефти марки Brent к 13:00 составила 37,03 доллара, передает ТАСС. Это на 6 долларов больше, чем было еще недавно на пике снижения. Курс рубля на рынке Forex составляет 73,98 рубля, курс евро – 84,22 рубля.

Нефтяные котировки рухнули более чем на 25% после того, как участники заседания ОПЕК+ в пятницу, 6 марта, не договорились об изменении параметров или продления срока действия. Россия предлагала сохранить нынешние условия, Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. В итоге с 1 апреля ограничения по добыче нефти будут сняты.

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