Главу наркоконтроля Ненецкого автономного округа нашли мертвым в его доме

Управление Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводит проверку по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по НАО Евгения Солоновича, передает ТАСС.

Солоновича нашли в его квартире в Нарьян-Маре мертвым 8 марта. По данным УМВД по НАО, он покончил с собой, ведомство занимается организацией похорон.

По некоторым данным, у Солоновича были «нерабочие контакты» с хозяином местного клуба, который был задержан за сбыт наркотиков, пишет Telegram-канал «Подъем».