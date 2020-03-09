В Москве обнаружили три новых случая заражения коронавирусом

Еще три человека в Москве оказались заражены коронавирусом Covid-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные оперативного штаба.

Все заболевшие посещали Италию в последние две недели. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Также диагноз подтвердился у жительницы Подмосковья, которая недавно прилетела из Цюриха. По данным штаба, заболевание у нее протекает в легкой форме.

В общей сложности в России зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это двое граждан Китая, 17 россиян, вернувшихся из Италии, и один итальянец. Последний – студент СЗГМУ имени Мечникова в Петербурге.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 109,9 тысяч человек. Умерли 3816, выздоровели 62 тысячи.