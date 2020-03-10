Эк-полковник Захарченко поведал о том, как бороться с коррупцией

Бывший полковник Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 лет колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, дал большое интервью "Коммерсанту", в котором известил о том, как следует бороться с злоупотреблением служебным положением.

"На самом деле необходимо сократить половину государственных служащих - преобразовать количество в качество. Это позволит повысить КПД каждого конкретного чиновника и усилить общественный контроль. При этом подбор кадров должен происходить по критерию профессиональных качеств […]", - поделился соображениями Захарченко, уточнив, что важно максимально либерализировать экономику, что позволит сократить "коррупционные проявления".

На сегодняшний день, продолжил рассуждение арестант, "псевдоборьба с коррупцией зачастую превращается в средство устранения собственно борцов с коррупцией, тех, кто занимает принципиальную позицию".

Захарченко вины в инкриминируемых преступлениях усердно не признает, утверждая, что уголовное дело в его отношении возбудили лишь для того, чтобы "отодвинуть" его от собственного расследования о многомиллиардных хищениях при возведении подстанции "Новая" в рамках дела ОАО "Электрозавод".

"По этому делу была железная перспектива привлечь виновных к уголовной ответственности и вернуть деньги в бюджет - из публикаций в прессе следует, что дело „убивали“ коррупционными методами. В дальнейшем меня „распиарили“, искусственно сделав олицетворением коррупции в стране, и стали использовать мое имя для получения званий и наград", - уверен экс-оперативник.

Ранее Захарченко стал фигурантом еще одного разбирательства о получении порядка 1,5 млрд рублей взяток.

Экс-полковник известен тем, что при задержании в его квартире нашли наличными 124 млн долларов, около 1,5 млн евро и более 340 млн рублей. 1 декабря 2017 года все эти деньги поступили в федеральную казну.

В январе в колонии бывший полицейский подрался с одним из сидельцев.