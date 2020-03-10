"Левада": Россияне уверены, что людей у власти заботят лишь собственные доходы и привилегии

Согласно новому социологическому изысканию "Левада-центра", которым делятся "Ведомости", 39% россиян уверены, что приближенных к власти людей заботят лишь собственное обогащение и привилегии.

Другие 32% известили, что центральным в жизни высокопоставленных госслужащих является само обладание властью. Лишь 29% респондентов заявили о готовности чиновников заботиться о своих менее успешных согражданах.

27% россиян полагают, что во власти находятся "знающие специалисты", еще 16% опрошенных считают чиновников "организаторами-практиками", 15% - "людьми идейными, убежденными", а 5% - "защитниками „доперестроечных“ порядков".

Социологи отметили снижение интереса жителей РФ к тому, что творится на политической арене: сейчас "увлеченных" политикой граждан всего 13%. Число тех, кому данная сфера жизни совсем или почти не интересна, осталась примерно той же - около 50%.