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11:17

Минсельхоз предупредил о подорожании импортных продуктов

фото ЗакС политика Минсельхоз предупредил о подорожании импортных продуктов

В Министерстве сельского хозяйства выразили опасение, что ввозимые на территорию России импортные продукты могут существенно подорожать ввиду обвала рубля на начале биржевых торгов, делится "Интерфакс", ссылаясь на заявление ведомства.

Речь идет только о товарах, которые "в силу природных условий не производятся" в РФ. В Минсельхозе пояснили, что "доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна", так как основные импортные категории продуктов для проведения весенней кампании уже приобретены.

Сегодня торги на российском фондовом рынке открылись резким обвалом курса рубля: индекс Мосбиржи упал на 10%, курс доллара вырос на 6,11%, достигнув отметки 72,77 рубля, а курс евро - на 6,41%, до 82,48 рублей.

Кроме того, 9 марта на мировых рынках произошел рекордный с 1991 года обвал цен на нефть.

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