ЛДПР выступила за досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию, передает РИА «Новости».

Предложение Жириновский озвучил в разговоре с журналистами, но добавил, что намерен повторить его и с трибуны.

«Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», - сказал Жириновский.

Обновлено 12:14 Положительно оценил идею о досрочных выборах глава «Справедливой России» Сергей Миронов: по его мнению, его партии такой ход выгоден. Против выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправку о досрочных выборах рассмотрят уже сегодня, 10 марта.

10 марта в Госдуме проходит второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию. Ранее стало известно, что фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» собираются поддержать законопроект, а КПРФ – нет.

Ранее источники сообщили, что в Кремле думают о проведении досрочных парламентских выборов.

Общероссийское голосование по поправкам состоится 22 апреля, в среду. Этот день будет объявлен выходным.