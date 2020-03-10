ПМЭФ состоится в 2021 году

XXIV Петербургский международный экономический форум пройдет на просторах Северной столицы в будущем году, проинформировали его организаторы.

Примечательно, но в текущем году все инвестиционные соглашения, подготовленные для ПМЭФ, будут подписаны несмотря на его отмену.

Некоторое время назад было принято решение не проводить международный экономический форум-2020 ввиду распространения коронавируса.

"Для Петербурга это крайне неприятное известие", - прокомментировал отмену мероприятия вице-губернатор Евгений Елин.

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