18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:48

"Голос": На президентских выборах 2018 года явка завышена на 3 млн человек

фото ЗакС политика "Голос": На президентских выборах 2018 года явка завышена на 3 млн человек

На президентских выборах, прошедших в 2018 году, в 10 российских регионах была на 3 млн человек завышена явка, говорится в исследовании заместителя координатора "Ассоциации наблюдателей Татарстана" Азата Габдульвалеева, доступном на сайте "Голоса".

Авторы изыскания изучили видеозаписи трансляций со 147 избирательных участков: для анализа были выбраны различные по электоральным показателям субъекты РФ с равной выборкой комиссий.

"Полученная картина показывает, что общая ситуация весьма далека от благополучной. Пренебрежение установленными процедурами стало нормой независимо от добросовестности избирательных комиссий. Законный порядок нарушался не только для сокрытия фальсификаций, но и просто в силу устоявшейся традиции. Контроль со стороны наблюдающих лиц в большинстве случаев был неэффективен или отсутствовал", - констатирует Габдульвалеев.

Фальсификация явки, отмечается в исследовании, и явное пренебрежение законными процедурами электорального процесса были выявлены в Белгородской, Брянской, Кемеровской, Ленинградской, Тюменской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Дагестан и Татарстан. Суммарное завышение явки составило 2,78 млн человек.

Напомним, по официальным данным, явка на выборах главы государства, которые прошли 18 марта 2018 года, составила 67,47%, в голосовании приняли участие 73,3 млн граждан. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:25 Суд отклонил жалобу ФБК на решение взыскать 88 млн в пользу "Московского школьника"

13:23 Кремль подтвердил отказ Трампа приехать в Россию на День Победы

12:48 "Голос": На президентских выборах 2018 года явка завышена на 3 млн человек

12:47 "Хватит трясти страну каждые 6 лет": Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета

12:18 ПМЭФ состоится в 2021 году

11:59 ЛДПР выступила за досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию

11:47 ЛДПР и СР проголосуют за поправки в Конституцию, КПРФ - не станет

11:31 Путин о Великой Отечественной войне: Если кто-то посмеет сделать подобное, мы повторим

11:17 Минсельхоз предупредил о подорожании импортных продуктов

10:47 Кадыров наградил свою 21-летнюю дочь медалью "За заслуги перед Чеченской республикой"

10:17 "Левада": Россияне уверены, что людей у власти заботят лишь собственные доходы и привилегии

9:51 Эк-полковник Захарченко поведал о том, как бороться с коррупцией

9:25 Золотов о "зачинщиках" протестов: Занимаются лишь самопиаром и критиканством

9 марта, 17:59 Курс рубля замедлил темпы падения на фоне обвала цен на нефть

9 марта, 16:53 Еще один россиянин в ОАЭ заразился коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru