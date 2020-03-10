Суд отклонил жалобу ФБК на решение взыскать 88 млн в пользу "Московского школьника"

Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы не стал удовлетворять жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и Любови Соболь на решение взыскать с них 88 млн рублей в пользу компании "Московский школьник", которая, по информации СМИ, связана со структурами Евгения Пригожина

"В апелляции по пригожинскому „Московскому школьнику“ сведения о нарушениях и отравлениях детей, которые подтверждены не только ответами Роспотребнадзора, но и судебными решениями, отказано. Взыскали 88 млн „упущенной выгоды“ по нарисованному договору", - рассказал у себя в Twitter юрист ФБК Вячеслав Гимади.

Напомним, ранее столичный Арбитраж обязал Навального удалить из YouTube ролик про пищевой комбинат "Московский школьник" и опровергнуть порочащие сведения о компании. Также с оппозиционеров взыскали 88 млн рублей.

В расследованиях ФБК утверждалось, что компании Пригожина поставляют некачественное продовольствие в школы и детские сады, что привело к вспышке дизентерии.