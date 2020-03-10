Кремль подтвердил отказ Трампа приехать в Россию на День Победы

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, Кремль получил информацию об этом по дипломатическим каналам. Каков будет уровень американской делигации на этих мероприятиях, пока неясно.

Ранее об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, американская делигация на праздновании при этом будет представлена на высоком уровне.

В феврале сообщалось, что в Россию на празднование Дня Победы приедут 12 ветеранов Второй Мировой войны из США. Самому младшему из них – 96 лет, старшему – 103 года.