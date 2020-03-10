18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:23

Кремль подтвердил отказ Трампа приехать в Россию на День Победы

фото ЗакС политика Кремль подтвердил отказ Трампа приехать в Россию на День Победы

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, Кремль получил информацию об этом по дипломатическим каналам. Каков будет уровень американской делигации на этих мероприятиях, пока неясно.

Ранее об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, американская делигация на праздновании при этом будет представлена на высоком уровне.

В феврале сообщалось, что в Россию на празднование Дня Победы приедут 12 ветеранов Второй Мировой войны из США. Самому младшему из них – 96 лет, старшему – 103 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:56 Министр юстиции призвал сделать СИЗО в России менее брутальными

20:41 Собянин запретил массовые мероприятия в Москве из-за коронавируса

20:22 Сотня человек пришли на пикеты против обнуления президентских сроков в Москве

19:51 Смольный выделил санаторий в Курортном районе для карантина по коронавирусу

19:02 Невский проспект моют питьевой водой после теплой зимы

19:00 ФБК: Семья Симоньян обогатилась на миллионы за счет "паразитирования" на госконтрактах

18:42 Оппозиционеры Петербурга планируют митинг против обнуления президентских сроков

18:40 Петербурженку отправили в колонию на 8 лет за оскорбление полицейских

18:27 "Это касается всех нас": Российские поэты поддержали фигурантов дела "Сети"

18:05 Поисковика Коломицына заочно арестовали по делу о покупке советских карт

17:56 На поездки полпредов Путина в 2020 году выделили 338 млн рублей

17:48 Резник выиграл суд против директора «Воин-В» Глущенко

17:31 ФАС признал нарушающей закон рекламу "Арбидола" про коронавирус

17:27 Эксперты выяснили, что найденные под Рязанью останки принадлежат знакомой фигурантов дела "Сети"

16:55 Столичная оппозиция подала заявку на митинг против обнуления президентских сроков Путина

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru