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13:56

Baza опубликовала лингвистическую экспертизу по делу "Сети": терроризма не нашли

фото ЗакС политика Baza опубликовала лингвистическую экспертизу по делу "Сети": терроризма не нашли

Baza выложила в публичный доступ результаты лингвистической экспертизы телефонных разговоров фигурантов дела "Сети"*. Согласно документу, специалисты УФСБ по Самарской области, занимавшиеся изучением записей диалогов, не обнаружили в них признаков терроризма. Отмечается лишь, что эксперты нашли в разговорах "высказываний о подготовке к грядущей революции" и о "программе революции, создании и захвате автономного региона". 

Некоторое время назад телеканал Russia Today выложил свои расшифровки переговоров участников уголовного процесса по делу "Сети". Исходя из озвученного, молодые люди обсуждали изготовление самодельных взрывных устройств, их испытание в Пензенской области, революцию, сотрудничество с национал-социалистами. Адвокаты фигурантов заявили, что аудиозаписи велись с целью провокации.

10 февраля семерых пензенских фигурантов дела "Сети" суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Пчелинцев, которого сочли организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14,  Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

Петербургские фигуранты - Виктор Филинков и Юлий Бояршинов - до лета останутся в СИЗО.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

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