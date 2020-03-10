КПРФ выступила против обнуления президентских сроков

Фракция КПРФ отказывается поддержать поправку об обнулении президентских сроков, которую предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова, передает «Интерфакс».

Депутат от КПРФ Александр Ющенко подчеркнул, что фракция «всегда высказывалась против снятия ограничений по числу президентских сроков, которые может занимать один и тот же человек». «Фракция КПРФ не будет поддерживать поправку, которую, как ожидается, в ближайшее время внесут в Госдуму», - подчеркнул он.

Тем временем президент Владимир Путин прибыл в Госдуму. Володин связался с ним после того, как Терешкова с трибуны предложила обнулить президентские сроки при поправках в Конституции и дать Путину право избираться снова. Идею поддержали фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».