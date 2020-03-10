Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Госдума на заседании 10 марта во втором чтении поддержала поправку об обнулении президентских сроков, трансляция велась на странице нижней палаты парламента во «ВКонтакте».

Поправку предложила депутат Валентина Терешкова в тот же день. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин связался с президентом Владимиром Путиным, и тот прибыл, чтобы лично высказать свое мнение. Он поддержал предложение, если Конституционный суд даст заключение о соответствии этой поправки основному закону страны.

10 марта Госдума принимает поправки в Конституцию во втором чтении, третье чтение назначено на завтра, 11 марта. После этого документ уйдет на рассмотрение Совета Федерации, а после - на подпись президенту. Ожидается, что Путин может подписать закон до 18 марта, годовщины присоединения Крыма к России. Общенародное голосование по поправкам назначено на 22 апреля.