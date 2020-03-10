ЛГБТ-сеть просит суд обязать полицию разобраться с угрозами активисту Кочеткову

Представители российской ЛГБТ-сети вновь обратились в суд с требованием обязать полицейских заняться расследованием дела об угрозах убийством директору программ объединения Игорю Кочеткову, уведомил "МБХ медиа" юрист Александр Белик.

"Полиция делает вид, что у неё нет никаких материалов по заявлению Игоря. Адвокат обжалует бездействия полиции. После этого суда у них будет последний шанс как-то проявить активность, следующей инстанцией будет ЕСПЧ", - уточнил Белик.

В январе 2019 года Али Басханов снял видео, в котором грозился убить Кочеткова. Уже в марте 2019-го Смольнинский райсуд Петербурга обязал начальника петербургского главка устранить допущенные в деле нарушения, однако активисты известили, что данное решение было проигнорировано.

В конце декабря прошлого года адвокат Кочеткова получила от правоохранителей ответ о том, что "материал проверки за указанным номером в отдел не поступал".

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