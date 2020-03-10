Госдума одобрила во втором чтении пакет поправок в Конституцию

Федеральные парламентарии приняли во втором чтении проект закона о внесении изменений в Основной закон страны. Трансляция велась на официальном сайте Государственной думы.

"За" проголосовали 382 депутата, воздержались 44 человека, против никто не выступил.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению поступило порядка 390 предложений.

Ранее сегодня в стенах парламента впервые за долгое время выступал президент Владимир Путин, приехавший обсудить с парламентариями поправки. Примечательно, но непосредственно перед визитом главы государства единоросс Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина. После его выступления депутаты данную идею женщины-космонавта одобрили. При этом сам президент заявил, что согласится с данной инициативой, только если её превентивно "санкционирует" Конституционный суд РФ.