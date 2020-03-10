Столичная оппозиция подала заявку на митинг против обнуления президентских сроков Путина

Представители "Открытой России", "Партии перемен" и члены команды Егора Жукова уведомили столичную мэрию о намерении провести 21 марта митинг на проспекте Сахарова численностью до 50 тысяч человек.

"Организаторы считают недопустимым переписывание Конституции России в интересах правящей верхушки и призывают присоединиться к митингу все политические силы и всех людей, которые хотят для себя и России свободы, развития и процветания. Речь фактически идёт об узурпации власти Владимиром Путиным. У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего", - манифестируют организаторы.

Ранее сегодня Путин впервые за долгое время посетил пленарное заседание Госдумы. Примечательно, но непосредственно перед визитом главы государства единоросс и космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить его президентские сроки. После его выступления депутаты данную идею скоропостижно одобрили. При этом сам президент заявил, что согласится с данной инициативой, только если её превентивно "санкционирует" Конституционный суд РФ.