Эксперты выяснили, что найденные под Рязанью останки принадлежат знакомой фигурантов дела "Сети"

Криминалистам удалось установить, что найденные в лесу под Рязанью останки принадлежат Екатерине Левченко - знакомой пензенских фигурантов дела "Сети"*: девушка бесследно исчезла в 2017 году. Результатами экспертизы поделилась с "Медузой" мать пропавшей Татьяна Левченко.

Тело девушки обнаружили неподалеку от места, где ранее нашли останки её друга Артема Дорофеева - также знакомого участников уголовного процесса. Молодой человек пропал одновременно с Левченко.

О том, где могут находиться останки девушки, поведал журналистам фигурант дела "Сети" Алексей Полтавец. Он признался в убийстве Дорофеева и заявил, что Левченко якобы мог убить Максим Иванкин - ещё один участник разбирательства. Последний 10 февраля получил 13 лет тюрьмы по обвинению в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ