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17:27

Эксперты выяснили, что найденные под Рязанью останки принадлежат знакомой фигурантов дела "Сети"

фото ЗакС политика Эксперты выяснили, что найденные под Рязанью останки принадлежат знакомой фигурантов дела "Сети"

Криминалистам удалось установить, что найденные в лесу под Рязанью останки принадлежат Екатерине Левченко - знакомой пензенских фигурантов дела "Сети"*: девушка бесследно исчезла в 2017 году. Результатами экспертизы поделилась с "Медузой" мать пропавшей Татьяна Левченко.

Тело девушки обнаружили неподалеку от места, где ранее нашли останки её друга Артема Дорофеева - также знакомого участников уголовного процесса. Молодой человек пропал одновременно с Левченко.

О том, где могут находиться останки девушки, поведал журналистам фигурант дела "Сети" Алексей Полтавец. Он признался в убийстве Дорофеева и заявил, что Левченко якобы мог убить Максим Иванкин - ещё один участник разбирательства. Последний 10 февраля получил 13 лет тюрьмы по обвинению в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

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