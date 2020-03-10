На поездки полпредов Путина в 2020 году выделили 338 млн рублей

Управделами президента потратит 338 млн рублей на транспортное обслуживание и авиаперелеты полномочных представителей Владимира Путина в текущем году: соответствующие тендеры "МБХ медиа" нашло на портале госзакупок.

В частности, на автотранспортные нужды полпредов выделено 159 млн рублей. Наиболее остальных из этих средств получили Приволжский федеральный округ, в котором интересы Путина представляет экс-глава "Роскосмоса" Игорь Комаров. За ним следуют ЮФО (23 млн рублей), ЦФО (22,3 млн рублей), ДФО (20,7 млн рублей), СФО (19,8 млн рублей), СКФО (17,6 млн рублей), УФО (17 млн рублей) и на последнем месте СЗФО (9,8 млн рублей).

На авиабилеты полпредам предоставлено чуть более - 179 млн рублей. Тут из всех округов более других выделено ДВФО и перелетам его представителя Юрия Трутнева. Передвигаться чиновник желает на таких самолетах, как Falcon 900, Boeing 737, Ми-8 или их аналоги.

После ДВФО идут ЮФО (34,2 млн рублей), СКФО (27,9 млн рублей), ЦФО (13 млн рублей), СФО (12,8 млн рублей), ПФО (11,9 млн рублей), а также СЗФО и УФО (по 6,2 млн рублей).