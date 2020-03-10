18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:00

ФБК: Семья Симоньян обогатилась на миллионы за счет "паразитирования" на госконтрактах

фото ЗакС политика ФБК: Семья Симоньян обогатилась на миллионы за счет "паразитирования" на госконтрактах

Фонд борьбы с коррупцией выпустил очередное расследование с броским заголовком "Паразиты", главными героями которого стала глава RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и её муж Тигран Кеосаян. По сведениям политика Алексея Навального, они получили на свои личные счета сотни миллионов рублей за счет госконтрактов и пиар.

На НТВ выходит передача "Международная пилорама", ведущим которой является Кеосаян. Навальному удалось выяснить, что художественным руководителем проекта является сама Симоньян, которая получает внушительную зарплату за производство, часто, одиозного содержимого. Примечательно, но программа снимается в главном офисе RT.

ФБК выяснил, что "детище" Симоньян-Кеосаяна создается за счет использования собственных ресурсов гостелеканала с минимальными затратами, а продается НТВ по завышенному прайсу. Так, ежегодно компания "Голд Вижн", выпускающая "Международную пилораму" и принадлежащая Кеосаяну, получает не менее 120 млн рублей.

Посредством других компаний семейная чета начиная с 2017 года получает деньги от "Аэрофлота" - за размещение в передаче рекламного контента. За 4 года государственная авиакомпания вложила в свою раскрутку, пользуясь услугами супругов, почти миллиард рублей, утверждает оппозиционер.

Посредником между компанией и телеканалами является агентство "Инвенто", которое принадлежит Симоньян. Фирма получала деньги от "Аэрофлота", оплачивала рекламу на RT и НТВ по реальной стоимости, оставляя разницу себе.

Также, выяснили в ФБК, чета Симоньян-Кеосаян учредила ещё несколько рекламных агентств, клиентами которого являлись, среди прочих, фонд "Сколково", оргкомитет Чемпионата мира по футболу 2018, МВД, фонд ветеранов ФСБ "Безопасность и законность" и даже предприниматель Виктор Вексельберг.

Навальный пояснил, что расследование построено на "огромном массиве финансовых и бухгалтерских данных". Подтверждающие озвученное документы ФБК получили на корпоративных "черный" ящик.

Симоньян и её супруг пока никак не отозвались об изыскании фонда.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:56 Министр юстиции призвал сделать СИЗО в России менее брутальными

20:41 Собянин запретил массовые мероприятия в Москве из-за коронавируса

20:22 Сотня человек пришли на пикеты против обнуления президентских сроков в Москве

19:51 Смольный выделил санаторий в Курортном районе для карантина по коронавирусу

19:02 Невский проспект моют питьевой водой после теплой зимы

19:00 ФБК: Семья Симоньян обогатилась на миллионы за счет "паразитирования" на госконтрактах

18:42 Оппозиционеры Петербурга планируют митинг против обнуления президентских сроков

18:40 Петербурженку отправили в колонию на 8 лет за оскорбление полицейских

18:27 "Это касается всех нас": Российские поэты поддержали фигурантов дела "Сети"

18:05 Поисковика Коломицына заочно арестовали по делу о покупке советских карт

17:56 На поездки полпредов Путина в 2020 году выделили 338 млн рублей

17:48 Резник выиграл суд против директора «Воин-В» Глущенко

17:31 ФАС признал нарушающей закон рекламу "Арбидола" про коронавирус

17:27 Эксперты выяснили, что найденные под Рязанью останки принадлежат знакомой фигурантов дела "Сети"

16:55 Столичная оппозиция подала заявку на митинг против обнуления президентских сроков Путина

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru