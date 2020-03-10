Невский проспект моют питьевой водой после теплой зимы

Сотрудники ГУДП «Центр» приступили к капитальной мойке Невского проспекта, сообщили в Смольном.

Рабочие с водяными пистолетами вручную смывают грязь с тротуара и моют пешеходные ограждения с цепями. По словам представителей Смольного, в этот раз из-за отсутствия снега грязи скопилось больше, чем обычно, и за один день 9 марта для ее уборки потратили 4 тысячи кубометров воды: больше, чем в любой летний день. При этом, заявили в Смольном, комитет по благоустройству старался мыть город и зимой «при каждом удобном случае, когда устанавливался более или менее устойчивый плюсовой погодный режим»,

«Вода, которой моют сейчас улицы Петербурга чистая, питьевая, без всяких примесей. Таково требование санитарных служб, так как вода испаряется, и этими испарениями дышат люди. Позже, когда вся дорожная грязь будет смыта, город намоют еще и шампунями», - заявили в Смольном.

Невский проспект будут мыть до вечера 11 марта. Вместе с тем помоют и другие улицы.