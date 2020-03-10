Сотня человек пришли на пикеты против обнуления президентских сроков в Москве

Около 50 человек собрались у памятника князю Владимиру в Москве на одиночных пикетах против планов обнулить президентские сроки Владимира Путина, передает «Новая газета».

Обновлено 20:34 Сообщается, что число участников достигло сотни человек.

Организаторы пикетов – спецкор «Новой газеты» Илья Азар и бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло. Участники поочередно стоят с плакатом, на котором написано «НЕТ».

Рядом дежурят полицейские, они проверяют документов участников и смотрят, все ли совершеннолетние. Неподалеку находится автозак и несколько служебных машин.

10 марта, выступая в Госдуме, президент Владимир Путин поддержал идею обнуления президентских сроков при внесении поправок в Конституцию. Инициативу озвучила депутат Госдумы, космонавт Валентина Терешкова. Сроки будут обнулены, если Конституционный суд подтвердит правомерность такого шага, и тогда Путин сможет переизбираться и находиться у власти до 2036 года.