Медведев солидарен с Путиным в вопросе преждевременного роспуска Госдумы

Бывший российский премьер, ныне - заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что не имеет смысла преждевременно распускать нынешний состав Госдумы и назначать очередные парламентские выборы. Позицией чиновника делятся РИА "Новости".
Накануне вечером Медведев выступил с заявлением, в котором порадовался, что депутаты в подавляющем большинстве поддержали во втором чтении все поступившие на рассмотрение коррективы Конституции.
"Важно и то, что в предложенных поправках сохраняются все ключевые принципы формирования органов государственной власти. Именно поэтому считаю абсолютно оправданным, чтобы депутаты Государственной думы, другие органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный им по закону срок. О чем сегодня и говорил президент", - сообщил зампред Совбеза.
Днем ранее в стенах парламента впервые за долгое время выступал президент Владимир Путин, приехавший обсудить с парламентариями поправки. Примечательно, но непосредственно перед визитом главы государства единоросс Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина. После его выступления депутаты данную идею женщины-космонавта одобрили. При этом сам президент заявил, что согласится с данной инициативой, только если её превентивно "санкционирует" Конституционный суд РФ.