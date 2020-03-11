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9:43

ЛПР хочет провести в Петербурге митинг против поправок в Конституцию и обнуления сроков Путина

фото ЗакС политика ЛПР хочет провести в Петербурге митинг против поправок в Конституцию и обнуления сроков Путина

Представители Либертарианской партии России уведомили Смольный о намерении провести 22 марта митинг против изменения Конституции, обнуления президентских сроков Владимира Путина, в поддержку фигурантов резонансных дел и против преследования политических активистов, поделился с ЗАКС.Ру пресс-секретарь ЛПР Денис Луговский.

Желаемые площадки для проведения мероприятия - Марсово поле или площадь Ленина. Заявленная численность участников - до 500 человек.

Луговскрий рассказал, что либертарианцы пытались подать заявку еще во втоник, 10 марта, однако столкнулись с бюрокриатическими преградами. По его словам, оказалось, что комитет по вопросам законности и правопорядка без предварительной общественной огласки ещё 5 марта текущего года изменил правила подачи уведомлений о публичных мероприятиях:

1. Уведомление теперь нужно подавать в присутствии всех организаторов, либо при наличии от них доверенностей.

2. Уведомления принимаются теперь до 17:00.

Пресс-секретарь ЛПР уточнил, что на следующий день замечения были устранены.

Добавим, днем ранее о намерении провести митинг против обнуления президентских сроков Путина известили также участники движения "Время" и депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский. Луговский сообщил ЗАКС.Ру, что в ЛПР о намерении провести эту акцию ничего не знали.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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