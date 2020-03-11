В Британии арестовали недвижимость дочери Назарбаева на 100 млн долларов

Британские правоохранители арестовали два особняка и квартиру, принадлежащие родственникам первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - от них требуют доказать, что деньги, на которые было приобретено имущество, добыты законным путем, делится "Русская служба Би-би-си".

Недвижимость записана на дочь Назарбаева, спикера сената Казахстана Даригу Назарбаеву, её старшего сына Нурали Алиева и супруга. Общая стоимость обозначенного имудества превышает 100 млн долларов.

Назарбаева и сын оспаривают арест в суде. Он был наложен в рамках борьбы властей Великобритании с отмыванием доходов посредством покупки недвижимости.

Как полагают в Национальном агентстве по борьбе с преступностью, два дома и квартира были куплены на преступные доходы бывшего мужа Дариги и отца Нурали, Рахата Алиева. Всё имущество оформлено на три офшора. Если родственника Назарбаева не смогут доказать легитимность покупки, всё будет пущено с молотка, а доход отправлен в госказну.

Добавим, в феврале внук Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища, пояснив, что на него оказывает давление собственная семья, так как он обладает информацией о коррупционных связях РФ и Казахстана.