"Яблочники" пикетируют у Госдумы против конституционных изменений

У здания Государственной думы проходит серия одиночных пикетов, организованных партией "Яблоко": собравшиеся выступают против внесения корректив в Основной закон страны, информирует "МБХ медиа".

Одним из первых с плакатом "Лучшая поправка - отставка Путина" встал зампредседателя партии Иван Большаков. К мужчине подошли правоохранители и переписали его паспортные данные.

Кроме того, по соседству с "яблочниками" заметили активиста движения НОД, держащего в руках постер со словами "За приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве". Его данные из паспорта аналогично скопировали.

Сегодня, напомним, депутаты Госдумы должны принять в последнем чтении пакет конституционных изменений.