Госдума окончательно приняла пакет поправок к Конституции

Федеральные парламентарии одобрили в окончательном, третьем чтении пакет конституционных изменений: трансляция заседания велась на сайте Государственной думы.

Ко второму чтению, состоявшемуся днем ранее, 10 марта, было внесено порядка 390 корректив. Также отдельно был подготовлен пакет президентских поправок.

Теперь изменения должен одобрить Совфед, после чего пройдет общероссийское голосование по ним, намеченное на 22 апреля.

Накануне в стенах парламента выступил Владимир Путин, приехавший обсудить с депутатами поправки. Примечательно, но непосредственно перед визитом главы государства единоросс Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина. После его выступления депутаты данную идею первой женщины-космонавта одобрили. При этом сам президент заявил, что согласится с данной инициативой, только если её превентивно "санкционирует" Конституционный суд РФ.