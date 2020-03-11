Активисты в очередной раз напомнили Смольному о важности сохранения домов на Тележной, 21-29

Петербургские активисты и градозащитники направили в Смольный по 24 рубля 22 копейки с призывом спасти заброшенные исторические дома на Тележной, 21-29. По мнению общественников, именно обозначенную сумму необходимо собрать с каждого из 5 млн горожан для того, чтобы собрать 160 млн рублей для выкупа аварийных зданий.

Впрочем, накануне, по информации активистов, комитет имущественных отношений издал распоряжение о продаже домов с торгов за 290,6 млн рублей. Между тем, ранее вице-губернатор Николай Линченко на встрече с градозащитниками сообщил, что реальная стоимость выкупа объектов - именно 160 млн рублей.

"Если дело только в цене, петербуржцы компенсируют разницу из своих средств: в городе с численностью населения 5,392 млн каждому горожанину придётся скинутся по 24 р. 22 копейки", - подсчитали активисты.

Напомним, дома 21, 23, 25, 27, 29 на Тележной улице признаны аварийными еще в 2008 году, однако тогда степень износа зданий не превышала допустимых значений. Здания возведены в конце XIX века в модернистском стиле и считаются памятниками архитектуры. Споры по поводу домов не утихают уже не первое десятилетие, граждане регулярно протестуют против возможного сноса.

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