18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:22

Шлосберг: Путин умножил себя на простой и банальный человеческий ноль

фото ЗакС политика Шлосберг: Путин умножил себя на простой и банальный человеческий ноль

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, оценивая готовность президента Владимира Путина с принятием новой Конституции обнулить сроки своего пребывания у власти, прибегнул к метафоре: для него этот шаг - сродни самоуничтожению и полной утрате репутации.

"Владимир Путин умножил себя на ноль. Все свои 20 лет президентства, всю свою политическую мощь, всю великодержавную силу он умножил на простой и банальный человеческий ноль. <...> Это ствд и позор российской власти", - заявил демократический политик на собственном YouTube-канале.

По мнению Шлосберга, национальный лидер, правящий с 2000 года, упростил задачу для протестно настроенной части общества: необходимо, уверен "яблочник", голосовать против поправок в Конституцию 22 апреля. Они олицетворяют для Шлосберга "застой, издевательство над государством, издевательство над правами человека и гражданина" и "желание держать власть в руках до последнего издыхания".

Накануне, 10 марта, Путин прибыл в здание Госдумы на Охотном ряду и согласился на предложение части депутатов видеть его во главе страны в течение еще двух сроков (в настоящий момент длится его уже четвертый президентский срок). Мотивировалось это принципиальными поправками, внесенными в основной закон, и новой правовой рамкой, в которой существует РФ. Для "обнуления", по мнению Путина, нужно спросить мнение Конституционного суда.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:37 "Движение демократического обновления" призывает к голосованию против поправок в Конституцию

10:53 Госдума окончательно приняла пакет поправок к Конституции

10:28 "Яблочники" пикетируют у Госдумы против конституционных изменений

9:43 ЛПР хочет провести в Петербурге митинг против поправок в Конституцию и обнуления сроков Путина

9:18 Медведев солидарен с Путиным в вопросе преждевременного роспуска Госдумы

10 марта, 22:12 Доминируй, обнуляй

10 марта, 20:41 Собянин запретил массовые мероприятия в Москве из-за коронавируса

10 марта, 20:22 Сотня человек пришли на пикеты против обнуления президентских сроков в Москве

10 марта, 18:42 Оппозиционеры Петербурга планируют митинг против обнуления президентских сроков

10 марта, 16:55 Столичная оппозиция подала заявку на митинг против обнуления президентских сроков Путина


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:56 Экологи нашли у школы Олимпийского резерва в поселке Морозова бочки с опасным содержимым

13:47 ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

13:31 Имущество завода Ford во Всеволожске пустят с молотка

13:27 Лидер «Яблока» пообещал ответить одиночными пикетами на путинско-единороссовские поправки в Конституцию

13:10 Бастрыкин поручил выяснить причины некачественной реставрации крепости в Копорье

12:56 Совфед одобрил законопроект о тестировании росгвардейцев на детекторе лжи

12:37 "Движение демократического обновления" призывает к голосованию против поправок в Конституцию

12:34 В Смольный подали еще две заявки на проведение митинга против обнуления президенстких сроков

12:28 Чиновники сняли вывеску с благотворительного кафе "Добродомик"

12:05 "Мне стыдно": Экс-полицейский извинился за то, что ударил журналиста Голунова

11:49 Мединский настаивает на определяющей роли "Ленфильма" в российской киноиндустрии

11:47 Приставы пришли к Навальному с требованием удалить расследование про Росгвардию

11:22 Шлосберг: Путин умножил себя на простой и банальный человеческий ноль

11:18 Активисты в очередной раз напомнили Смольному о важности сохранения домов на Тележной, 21-29

10:53 Госдума окончательно приняла пакет поправок к Конституции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru