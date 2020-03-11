Шлосберг: Путин умножил себя на простой и банальный человеческий ноль

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, оценивая готовность президента Владимира Путина с принятием новой Конституции обнулить сроки своего пребывания у власти, прибегнул к метафоре: для него этот шаг - сродни самоуничтожению и полной утрате репутации.

"Владимир Путин умножил себя на ноль. Все свои 20 лет президентства, всю свою политическую мощь, всю великодержавную силу он умножил на простой и банальный человеческий ноль. <...> Это ствд и позор российской власти", - заявил демократический политик на собственном YouTube-канале.

По мнению Шлосберга, национальный лидер, правящий с 2000 года, упростил задачу для протестно настроенной части общества: необходимо, уверен "яблочник", голосовать против поправок в Конституцию 22 апреля. Они олицетворяют для Шлосберга "застой, издевательство над государством, издевательство над правами человека и гражданина" и "желание держать власть в руках до последнего издыхания".

Накануне, 10 марта, Путин прибыл в здание Госдумы на Охотном ряду и согласился на предложение части депутатов видеть его во главе страны в течение еще двух сроков (в настоящий момент длится его уже четвертый президентский срок). Мотивировалось это принципиальными поправками, внесенными в основной закон, и новой правовой рамкой, в которой существует РФ. Для "обнуления", по мнению Путина, нужно спросить мнение Конституционного суда.