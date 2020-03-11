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12:05

"Мне стыдно": Экс-полицейский извинился за то, что ударил журналиста Голунова

фото ЗакС политика "Мне стыдно": Экс-полицейский извинился за то, что ударил журналиста Голунова

Экс-оперативник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев, проходящий обвиняемым по делу спецкора "Медузы" Ивана Голунова, принес слова извинения журналисту: во время задержания он нанес ему несколько ударов.

"Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову. Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, и в отношении меня оно будет таким же", - цитирует Уметбаева "Интерфакс".

Ранее перед Голуновым повинилась прокуратура ЗАО Москвы за незаконное уголовное преследование. Сам журналист настаивал, чтобы ему принесла официальные извинения Генпрокуратура.

В рамках дела о подброшенных спецкору наркотиках под арест были отправлены экс-оперативники Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Роман Феофанов, Игорь Ляхов, Акбар Сергалиев.

Арестованные бывшие полицейские обвиняются в хранении и сбыте наркотиков, фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело в отношении них сдвинулось с места вскоре после того, как о нем нынешней зимой публично высказался президент Владимир Путин.

5 марта Голунову назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

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