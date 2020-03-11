Чиновники сняли вывеску с благотворительного кафе "Добродомик"

Со здания кафе "Добродомик", расположенного на Васильевском острове и известного своими бесплатными обедами для пенсионеров, сняли вывеску из-за нарушения норматива, передает "МБХ Медиа". Произошедшее стало неожиданностью для хозяйки заведения общепита Александры Синяк.

"У них предписание от 12 июля, но его у меня нет. Они оставили свою бумагу, я им позвонила. Сказали, чтобы я написала заявку, официальный запрос. В течение какого-то времени его рассмотрят, только потом эту вывеску можно будет установить", - рассказала она.

Суть проблемы в том, что вывеска была монтирована на 10 см выше, чем предусматривает проект.

Ранее к заведению уже придирались официальные лица - в частности, из-за граффити на здании. Кроме того, владелица кафе Александра Синяк не смогла минувшей осенью зарегистрироваться на муниципальных выборах. Суду не понравилась одна из ее видеозаписей "ВКонтакте".