В Смольный подали еще две заявки на проведение митинга против обнуления президенстких сроков

Представители демократической оппозиции передали в комитет по вопросам законности администрации Петербурга заявки на проведение митинга против внесения поправок в Конституцию, дающих Владимиру Путину право идти на новый президентский срок, сообщил ЗАКС.Ру координатор проекта «Объединенные демократы», заместитель главы МО «Гавань» Сергей Кузин.

Кузин выступил организатором акции вместе с муниципальным депутатом МО «Малая Охта» Василием Куниным. Также в оргкомитет вошли депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, председатель «Открытой России» Анастасия Буракова, координатор молодежного движения «Время» Николая Артеменко.

Акция планируется в воскресенье, 22 марта, на площади Ленина и рассчитана на 1000 человек. Однако еще одну заявку на аналогичное мероприятие подали на 21 марта. По словам Кузина, митинг планируется провести только один, а с датой организаторы определяться, когда станет известно, на какое число согласуют митинг против поправок в Конституцию в Москве.

- Мы будем смотреть, как будут согласовывать москвичам и подстраиваться, чтобы это была одна федеральная акция, - отметил заявитель.

Также он исключил вероятность, что «Объединенные демократы» проведут два разных митинга с либертарианцами, которые уже подали собственную заявку на проведение акции по той же теме. О готовности объединить два мероприятия сообщила ЗАКС.Ру и Буракова из «Открытой России».

Напомним, ранее раздельные заявки на проведение митингов против поправок в Конституцию подали и московские оппозиционеры: сначала представители близкого к Либертарианской партии России движения «Гражданское общество», затем представители «Открытой России», «Партии перемен» и команды Егора Жукова. Первые подали заявки на 21 и 22 марта, вторые – только на 21 марта. Позже стало известно, что столичный мэр Сергей Собянин издал указ, запрещающий массовые мероприятия численностью от 5 тысяч человек из-за угрозы коронавируса.

На заседании во вторник, 10 марта, Госдума приняла во втором, а в среду, 11 марта, - в третьем чтениях поправки в Конституцию, в том числе предложение Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему идти на новые выборы в 2024 году. О реакции петербургских политиков на это решение читайте в материале ЗАКС.Ру.

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