Бастрыкин поручил выяснить причины некачественной реставрации крепости в Копорье

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился подробно изучить обстоятельства реставрации исторической крепости в Копорье.

"Один из немногих средневековых форпостов - уникальная крепость Копорье - разрушается долгие годы. Несмотря на то, что на реставрацию этого объекта культурного наследия были потрачены десятки миллионов рублей, недавно произошло обрушение арки главного входа", - напомнил глава СК.

По факту данного происшествия Бастрыкин наказал руководству управления Следственного комитета по Ленинградской области скрупулезно разобраться в ситуации и доложить ему о результатах проверки.