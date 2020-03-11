Лидер «Яблока» пообещал ответить одиночными пикетами на путинско-единороссовские поправки в Конституцию

По всей России у зданий региональных парламентов в четверг, 12 марта, пройдут одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина, пообещал на своей странице в Facebook председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

12 марта региональным законодательным органам предстоит утвердить поправки в Конституцию, которые накануне приняла во втором и третьем чтениях Госдума. В частности, было принято предложение депутата «Единой России» Валентины Терешковой, по которому Путин сможет выдвинуться на пятый президентский срок в 2024 году. Сам президент, хоть и рассуждал в Госдуме о необходимости сменяемости власти, против поправки депутата-космонавтки не возражал.

В Москве и Петербурге запланировано несколько акций против принятия поправок в основной закон страны и предоставления возможности Путину править страной до 2036 года.

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