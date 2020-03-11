Экологи нашли у школы Олимпийского резерва в поселке Морозова бочки с опасным содержимым

Активисты экологического движения "Зеленый фронт", прислушавшись к жалобам жителей, посетили поселок имени Морозова и обнаружили там участок, на котором складировались опасные отходы.

На территории, расположенной в непосредственной близи к спортшколе Олимпийского резерва на улице Чекалова, 3, экологи нашли различный мусор, в числе которого - двухсотлитровые бочки с нефтепродуктами неизвестного происхождения. Кроме того, в груде металлического лома лежит многотонный контейнер с надписью "Огнеопасно".

"Все это находится рядом с ручьем и полуразрушенным коллектором. Учитывая, что в школе Олимпийского резерва занимаются дети, мы обратились не только в органы экологического надзора, но и в администрацию Всеволожского района для обеспечения земельного контроля, а также проверки со стороны отдела физической культуры и спорта", - рассказал о ситуации председатель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.