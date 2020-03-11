Адвокат Голунова известил об уничтожении записи задержания журналиста

Во время сегодняшнего заседания по рассмотрению апелляций на арест бывших полицейских, принимавших участие в задержании журналиста Ивана Голунова, его адвокат Сергей Бадамшин уведомил собравшихся, что правоохранители уничтожили запись задержания спецкора "Медузы".

"Все, что уже можно было уничтожить - уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова", - цитирует защитника ТАСС.

Глава "Агоры" Павел Чиков сообщал, что на следующий день после задержания Голунова, 7 июня 2019 года, следователь отказался предоставить его предыдущему адвокату Дмитрию Джулаю видео с задержанием.

Ранее сегодня суд оставил под арестом извнившегося перед журналистом экс-оперативника Максима Уметбаева и его коллегу Игоря Ляховца. Кроме них в деле фигурируют Денис Коновалов, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев.

Арестованные бывшие полицейские обвиняются в хранении и сбыте наркотиков, фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело в отношении них сдвинулось с места вскоре после того, как о нем нынешней зимой публично высказался президент Владимир Путин.