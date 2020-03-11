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14:30

Адвокат Голунова известил об уничтожении записи задержания журналиста

фото ЗакС политика Адвокат Голунова известил об уничтожении записи задержания журналиста

Во время сегодняшнего заседания по рассмотрению апелляций на арест бывших полицейских, принимавших участие в задержании журналиста Ивана Голунова, его адвокат Сергей Бадамшин уведомил собравшихся, что правоохранители уничтожили запись задержания спецкора "Медузы".

"Все, что уже можно было уничтожить - уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова", - цитирует защитника ТАСС.

Глава "Агоры" Павел Чиков сообщал, что на следующий день после задержания Голунова, 7 июня 2019 года, следователь отказался предоставить его предыдущему адвокату Дмитрию Джулаю видео с задержанием.

Ранее сегодня суд оставил под арестом извнившегося перед журналистом экс-оперативника Максима Уметбаева и его коллегу Игоря Ляховца. Кроме них в деле фигурируют Денис Коновалов, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев.

Арестованные бывшие полицейские обвиняются в хранении и сбыте наркотиков, фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело в отношении них сдвинулось с места вскоре после того, как о нем нынешней зимой публично высказался президент Владимир Путин.

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