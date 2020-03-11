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14:47

Первым зампредседателя комстроя назначен Дмитрий Михайлов

фото ЗакС политика Первым зампредседателя комстроя назначен Дмитрий Михайлов

Первым заместителем руководителя комитета по строительству стал Дмитрий Михайлов, информирует пресс-служба Смольного.

Чиновник будет курировать деятельность городских подразделений ведомства: Управления капитального строительства и Управления перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ. Кроме того, под его непосредственным начальством будет находиться СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

40-летний Михайлов в 2002 году получил образование в Петербургском государственном университете путей сообщения, а в 2012  году  прошел профпереподготовку в Санкт-Петербургском  государственном архитектурно-строительном  университете.

До того, как перейти на работу в комстрой, трудился в ГУП "Водоканал" и ООО "ГрандЦиклСтрой".

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