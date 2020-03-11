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14:46

«Объединенные демократы» начали сбор подписей муниципалов против переписывания Конституции

фото ЗакС политика «Объединенные демократы» начали сбор подписей муниципалов против переписывания Конституции

Ассоциация независимых муниципальных депутатов Петербурга «Объединенные демократы» призвала городских муниципалов подписаться под заявлением против обнуления президентских сроков Владимира Путина и других поправок в основной закон России.

Призыв был опубликован около 14-00 в среду, 11 марта. Представители ассоциации сообщили ЗАКС.Ру, что менее чем за полчаса под ним подписались 50 мундепов. 

«Совет ассоциации независимых муниципальных депутатов «Объединенные демократы» выступает с заявлением, где требует от Конституционного суда осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, а не конъюнктурному настроению политической элиты, призывает граждан России использовать все легальные формы протеста, чтобы защитить основы конституционного строя и предотвратить узурпацию власти, а также выражает протест против нарушения принципа сменяемости власти», - сообщили инициаторы заявления в соцсетях.

Напомним, 10 и 11 марта в Смольный подали несколько заявок на проведение митингов против предоставления Владимиру Путину возможности оставаться у власти на пятый и шестой срок. Ожидается, что 12 марта перед началом заседания Законодательного собрания, на котором городским депутатам предстоит одобрить поправки в Конституцию, у Мариинского дворца пройдут одиночные пикеты на ту же тему.

Ранее петербургские муниципалы уже собирали подписи против переписывания Конституции, требуя сохранить право на независимость муниципальной власти от государственной.

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