Из-за коронавируса депутат Петр Толстой начал работать из дома

Заместитель спикера Государственной думы Петр Толстой объявил в своем Facebook о решении выйти на карантин в связи с эпидемией коронавируса. В ближайшее время (точный срок не называется) он планирует заниматься законотворческой деятельностью, не покидая пределов дома. Его помощники, в свою очередь, режима работы не меняют.

"Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск. Считаю, что это мой гражданский, да и просто человеческий долг перед теми людьми, с которыми я работаю. Заранее хочу всех успокоить: я совершенно здоров, работа не останавливается", - написал депутат.

По его словам, недавно, будучи в Париже, он столкнулся с неспокойной обстановкой ввиду роста числа заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции с начала года унесла жизни более трех тысяч человек, а всего заразилось свыше ста тысяч людей по всему миру. Есть среди них и петербуржцы. На карантин закрыли общежитие медицинского университета имени Мечникова. Кроме того, в 2020 году по той же причине отменили традиционный летний экономический форум (ПМЭФ).